Policisti oglobili tujca, ki je po reševalnem pasu skušal prehiteti kolono vozil

Kranj, 16. avgusta - Policisti so v ponedeljek oglobili tujca, ki je po reševalnem pasu skušal prehiteti kolono vozil. Ob policijskem nadzoru je moški dejal, da otrok potrebuje zdravniško pomoč, zato so ju pospremili do bližnje zdravstvene ustanove, kjer pa je moški zdravniško pomoč odklonil, so sporočili s Policijske uprave Kranj.