Obiskovalci Ikee v Šanghaju zaradi obvezne karantene zbežali iz trgovine

Šanghaj, 16. avgusta - V Šanghaju sta v petek in soboto med obiskovalci trgovine Ikea in trgovskega centra povzročila paniko suma okužbe z novim koronavirusom. Kupci so iz trgovin, kjer naj bi odkrili primera, bežali, saj jim je zaradi rizičnih stikov grozila obvezna karantena. Osebje jih je poskušalo zapreti v trgovine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.