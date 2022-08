Iz Ukrajine izplula prva ladja ZN z žitom za Afriko

Odesa, 16. avgusta - Prva ladja z žitom, ki so jo v okviru dogovora za blažitev svetovne prehranske krize najeli ZN, je danes izplula iz ukrajinskega pristanišča Pivdeni in se odpravila proti Afriki, so sporočili z ukrajinskega ministrstva za infrastrukturo. Ladja MV Brave Commander bo 23.000 ton pšenice odložila v Džibutiju, od koder bodo žito nato poslali v Etiopijo.