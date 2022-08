Dnevnik o turistih v Ljubljani (16. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Mateja A. Hrastar v komentarju Ko pod vašim oknom spi turist piše o turistih, ki so ponovno preplavili Ljubljano. Kot ugotavlja avtorica, so pravila za avtodomarje, ki prenočujejo tudi v centru mesta, nejasna. Po njenem mnenju je za dobro počutje meščanov pomembno tudi to, da tujci poznajo naša pravila igre.