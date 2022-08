Newyorške borze nadaljujejo niz rasti

New York, 15. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, med njimi se je indeks Dow Jones povzpel na najvišjo raven v več kot treh mesecih. Okrevanje so spodbudili dobro poslovanje podjetij v drugem četrtletju in upi na manj odločno zaostrovanje denarne politike ameriške centralne banke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.