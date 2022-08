Delo o vlogi ZDA kot zgleda demokracije za Evropo (16. 8.)

Ljubljana, 15. avgusta - Barbara Kramžar v komentarju V postelji s sovražnikom piše o tem, da so nasilni napadi in streljanja žalosten vsakdan ZDA, ki pa ga v državi ne naslavljajo. Po mnenju avtorice so bile ZDA po svetovnih vojnah z demokratičnimi vrednotami zgled Evropi, v sedanjosti pa delujejo vse bolj šibko, zato je, kot dodaja, nujna obnova že znanih načel.