Izidi teniških turnirjev
Cincinnati, 15. avgusta - Izidi teniških turnirjev ATP in WTA.
* Cincinnati, ATP (6.971.275 dolarjev):
- 1. krog:
Botic van de Zandschulp (Niz) - Maxime Cressy (ZDA) 6:2, 4:6, 6:4;
Aslan Karacev (Rus) - Brandon Nakashima (ZDA) 7:5, 7:5;
Diego Schwartzman (Arg/13) - Alex Molčan (Slk) 5:7, 6:4, 6:2;
John Isner (ZDA) - Benjamin Bonzi (Fra) 7:6 (11), 3:6, 7:6 (4);
Andy Murray (VBr) - Stan Wawrinka (Švi) 7:6 (3), 5:7, 7:5;
Cameron Norrie (VBr/9) - Holger Rune (Dan) 7:6 (5), 4:6, 6:4;
Marin Čilić (Hrv/14) - Jaume Munar (Špa) 6:3, 6:3;
Emil Ruusuvuori (Fin) - Jeffrey Wolf (ZDA) 7:6 (2), 6:2;
Mackenzie McDonald (ZDA) - Nikoloz Basilašvili (Gru) 6:0, 6:1;
Roberto Bautista-Agut (Špa/15) - Francisco Cerundolo (Arg) 6:7 (5), 6:4, 6:2;
* Cincinnati, WTA (2.527.250 dolarjev):
- 1. krog:
Alison Riske (ZDA) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 6:1, 7:6 (2);
Jelena Ribakina (Kaz) - Majar Šerif (Egi) 6:3, 6:2;
Veronika Kudermetova (Rus) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:3, 6:3;
Amanda Anisimova (ZDA) - Darja Kasatkina (Rus/9) 6:4, 6:4.