Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13., 14. in 15. 8.)

Ljubljana, 15. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o povečanem prometu v minulem vikendu v smeri proti Sloveniji. Poročale so tudi o dveh zmagah plezalke Janje Garnbret, o rekordnem poletju po velikosti požgane površine zaradi požarov, ki so prizadeli tudi Slovenijo, in o problematiki nerazstreljenih bomb, ki so jo razkrili požari pri nas in v Italiji.