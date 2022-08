Evropske borze brez pretiranega zagona; nafta se občutno ceni

London/Frankfurt/Pariz, 15. avgusta - Vlagatelji na osrednjih borzah v Evropi na začetku trgovalnega tedna niso kazali veliko zagona. Tečaji so končali razmeroma blizu izhodišč. Ob pomanjkanju novic iz Evrope in ZDA so odmevale predvsem manj spodbudne novice iz kitajskega gospodarstva. Te vplivajo tudi na cene nafte, ki se občutno znižujejo. Evro v primerjavi z dolarjem izgublja.