Ana Tofant do glavnega dela, do zmage Kožul in Hribar

München, 15. avgusta - Slovenska namiznoteniška igralka Ana Tofant si je po današnji zmagi že zagotovila nastop v glavnem delu turnirja posameznic na evropskem prvenstvu v Münchnu. Peter Hribar in Deni Kožul sta prav tako zabeležila zmagi v predtekmovalnih skupinah in sta blizu preboju na glavni turnir. Poraza sta vpisali Katarina Stražar in Sara Tokić.