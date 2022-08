Aung San Suu Kyi obsojena še na šest let zapora

Naypyitaw, 15. avgusta - Sodišče vojaške hunte v Mjanmaru je odstavljeno voditeljico države Aung San Suu Kyi zaradi korupcije obsodilo na šest let zapora in s tem njeno skupno kazen zvišalo na 17 let. 77-letna političarka je sicer v priporu že od začetka lanskega leta, ko je vojska strmoglavila njeno vlado.