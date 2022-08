V nedeljo potrdili 497 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 15. avgusta - V nedeljo so v Sloveniji ob 274 PCR-testih in 1821 hitrih antigenskih testih potrdili 497 okužb z novim koronavirusom. Ob nekaj več izvedenih testih je to 20 več kot minulo soboto. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 20.015 aktivnih primerov okužb, kar je 19 več kot dan prej in 1585 manj kot pred tednom dni.