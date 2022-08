Združenje Manager poziva k razvojni davčni politiki

Ljubljana, 15. avgusta - Združenje Manager vlado poziva k razvojni davčni politiki. Kot so zapisali, v gospodarstvu že leta opozarjajo in pozivajo k razbremenitvi plač zaposlenih. "Delo v Sloveniji je v primerjavi s primerljivimi evropskimi državami posebej visoko obremenjeno, kar pomeni predvsem coklo razvoju in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva," so opozorili.