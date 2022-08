Janja Garnbret, Luka Potočar in Mia Krampl v olimpijski kombinaciji

München, 14. avgusta - Po koncu tekmovanj v težavnostnem in balvanskem plezanju na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Münchnu so znani udeleženci tekmovanja v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost. Mesto med najboljšimi, ki bodo preizkusili novo olimpijsko tekmovanje, so si zagotovili trije Slovenci Janja Garnbret, Mia Krampl in Luka Potočar.