Ruske enote v regiji Herson se po ukrajinskih trditvah soočajo z vse večjimi težavami

Mikolajiv/Doneck/Harkov, 14. avgusta - Ruske enote, ki so med ofenzivo v južni ukrajinski regiji Herson prečkale reko Dneper, se soočajo z vse večjimi težavami spričo poškodovanih strateško pomembnih mostov, so danes sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske. Medtem je ruska stran poročala o obstreljevanju več deset ukrajinskih vasi v regiji Doneck in zasedbi vasi Udi v regiji Harkov.