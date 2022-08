V hrvaški Istri trije požari, eden blizu puljskega letališča

Pulj, 14. avgusta - V hrvaški Istri so danes izbruhnili trije gozdni požari, za gašenje katerih so na pomoč poklicali tudi kanaderje. Delo gasilcem otežuje burja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Eden od požarov je izbruhnil v bližini letališča v Pulju, drugi v bližini Svetvinčenata in tretji pri Peroju.