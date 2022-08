Promet na cestah in mejnih prehodih ponekod zgoščen

Do zastojev po poročanju Prometno informacijskega centra za državne ceste RS še naprej prihaja na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je dolg en kilometer. Za vstop v Slovenijo morajo vozniki čakati do ene ure, za vstop na Hrvaško pa do pol ure.

Na avstrijski strani predor Karavanke je zastoj dolg pet kilometrov, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Na slovenski strani je zastoj pri Hrušici dolg štiri kilometre.

Do zastojev prihaja tudi na državni cesti pred mejnim prehodom Jelšane na poti proti Kvarnerju. Na Jelšanah je tako za izstop iz Slovenije treba trenutno čakati od ene do dveh ur, na vstop pa do eno uro. Na bližnjem mejnem prehodu Starod je čakalna doba za izstop iz Slovenije do ene ure, do zastojev prihaja tudi na državni cesti pred prehodom.

Na mejnem prehodu Dragonja v Istri se za izstop iz Slovenije čaka med eno in dvema urama, na vstop pa do ene ure. Do ene ure se pri izstopu iz Slovenije in vstopu v državo čaka tudi na alternativnem prehodu Sečovlje. Promet se je medtem v Istri delno preusmeril tudi na mejni prehod Sočerga, kjer je čakalna doba v obe smeri do pol ure. Zastoji so tudi na cestah pred prehodoma Dragonja in Sečovlje.

Za vstop v Slovenijo se okoli uro in 15 minut čaka tudi na mejnem prehodu Obrežje v Posavju, spet se je nekoliko povečal tudi pritisk na mejni prehod Metlika v Beli krajini.

Drugod na omrežju avtocest in državnih cest je promet povečan na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko, promet je zaradi nesreče oviran tudi na južni ljubljanski obvoznici pred Kozarjem. Zastoji se, kot je običajno za poletje, pojavljajo tudi med Lescami in Bledom ter med Izolo in Strunjanom.

Ta konec tedna sicer zaradi ponedeljkovega praznika Marijinega vnebovzetja in dejstva, da so v Avstriji, Italiji, velikem delu Nemčije ter drugod po Evropi sredi poletnih počitnic, velja za enega bolj prometno obremenjenih. Še večjo zgostitev prometnih tokov se v smeri proti notranjosti države pričakuje v ponedeljek, ob sprostitvi tovornega prometa po podaljšanem prazničnem vikendu pa tudi v torek.