Francoski aktivisti luknje na igriščih za golf zapolnili s cementom

Toulouse, 14. avgusta - Podnebni aktivisti so v bližini mesta Toulouse na jugu Francije luknje tamkajšnjih igrišč za golf zapolnili s cementom. To so storili v znak protesta, ker za igrišča ne velja prepoved porabe vode med hudo sušo. Medtem ko se več kot 100 francoskih krajev sooča s pomanjkanjem pitne vode, golfisti trdijo, da bodo zelenice brez vode propadle.