Na cestah in mejnih prehodih za zdaj brez večjih težav

Ljubljana, 14. avgusta - Na slovenskih cestah sredi enega prometno najbolj obremenjenih obdobij v poletni turistični sezoni danes za zdaj ni večjih posebnosti. Promet je povečan na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško in pred predorom Karavanke na meji z Avstrijo, a so razmere za zdaj še v okvirih običajne poletne gneče.

Do zastojev tako po poročanju Prometno informacijskega centra za državne ceste RS standardno prihaja na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je dolg 500 metrov. Za vstop v Slovenijo morajo vozniki čakati do ene ure, za vstop na Hrvaško pa do pol ure.

Na avstrijski strani predor Karavanke je zastoj dolg 500 metrov, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Na slovenski strani je zastoj pri Hrušici prav tako dolg 500 metrov.

Do zastojev prihaja tudi na državni cesti pred mejnim prehodom Jelšane na poti proti Kvarnerju. Na Jelšanah je tako za izstop iz Slovenije treba trenutno čakati do ene ure, na vstop pa do pol ure. Na bližnjem mejnem prehodu Starod je čakalna doba za izstop iz Slovenije do ene ure.

Okoli pol ure je čakalna doba v obe strani na mejnem prehodu Dragonja v Istri, pol ure se pri izstopu iz Slovenije čaka tudi na alternativnem prehodu Sečovlje.

Za vstop v Slovenijo se do ene ure čaka tudi na mejnem prehodu Obrežje v Posavju, za izstop iz Slovenije pa prav tako do ene ure na mejnem prehodu Metlika v Beli krajini.

Drugod na omrežju avtocest in državnih cest za zdaj o posebnostih ne poročajo.

Ta konec tedna sicer zaradi ponedeljkovega praznika Marijinega vnebovzetja in dejstva, da so v Avstriji, Italiji, velikem delu Nemčije ter drugod po Evropi sredi poletnih počitnic, velja za enega bolj prometno obremenjenih. Vnovično večjo zgostitev prometnih tokov se v smeri proti notranjosti države pričakuje v ponedeljek, ob sprostitvi tovornega prometa po podaljšanem prazničnem vikendu pa tudi v torek.