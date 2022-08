Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 14. avgusta - Danes bo pretežno jasno. V ponedeljek bo povečini sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V torek bo povečini sončno, sredi dneva ali popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo pretežno jasno in vroče, pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Sredozemljem se je prehodno okrepilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam s šibkim vetrom zahodnih smeri toplejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo v sosednjih pokrajinah Italije in na zahodu avstrijske Koroške oblačnost povečala. Popoldne in zvečer bodo tam krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: V nedeljo in ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.