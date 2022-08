V Münchnu bodo okronali še prvakinjo v balvanih in prvaka v težavnosti

München, 14. avgusta - Na Kraljevem trgu v bavarski prestolnici bodo danes okronali še evropsko prvakinjo v balvanih in evropskega prvaka v težavnosti. Najprej bodo na sporedu polfinalni boji. V balvanih bodo nastopile Katja Debevec, Vita Lukan in Janja Garnbret ter v težavnosti za moške Milan Preskar, Domen Škofic in Luka Potočar.