Kanuist Žiga Lin Hočevar do tretje medalje

Česke Budejovice, 13. avgusta - Mladi slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar je na evropskem prvenstvu v divjih vodah za mladince in mlajše člane v Čeških Budejovicah dosegel prvo posamično srebrno medaljo na mladinskih prvenstvih. Na ekipnih tekmah v mladinski tekmi kajakašev in kanuistov do 23 let ima 15-letnik že dve zlati kolajni.