Družine žrtev napada OI 1972 se ne bodo udeležile nemške slovesnosti

Jeruzalem, 15. avgusta - Družine Izraelcev, ubitih med olimpijskimi igrami leta 1972, so sporočile, da so zavrnile odškodnino, ki jim jo je ponudila Nemčija in se ob 50. obletnici münchenske tragedije slovesnosti ne bodo udeležile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.