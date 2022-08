Ljubljana, 13. avgusta - Nogometaši Beltincev so v 3. krogu 2. slovenske lige igrali 1:1 na gostovanju pri Rolteku Dobu. To pomeni, da v tem tekmovanju ni več stoodstotnih ekip, kljub temu pa so Beltinčani z Nafto na vrhu lestvice, enako število točk, sedem, ima tudi Aluminij.