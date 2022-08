Mostarski gorski reševalci našli truplo pogrešane Slovenke

Mostar, 13. avgusta - Na gori Velež v Bosni in Hercegovini je gorska reševalna služba iz Mostarja zjutraj našla truplo 44-letne slovenske državljanke iz Celja, ki je bila pogrešana od srede, so sporočili prek Facebooka. Po poročanju sarajevskega spletnega portala Klix gre za isto osebo, ki so jo na tem območju reševali že februarja.