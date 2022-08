Nov dober borzni trgovalni teden na Wall Streetu

New York, 13. avgusta - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov dober trgovalni teden, pri čemer je širši indeks Standard & Poor's 500 dosegel prvo zaporedno štiritedensko rast po novembru lani. Konec tedna so rast indeksov poganjala tehnološka podjetja. Na dogajanje je vplivala tudi novica, da se inflacija v ZDA umirja.