Trump imel pri sebi tudi dokumente, ki lahko ogrozijo nacionalno varnost

Washington, 13. avgusta - Potrdilo o zaseženih dokumentih med preiskavo FBI na posestvu bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa kaže na to, da so agenti tam zasegli 11 nizov zaupnih dokumentov, med njimi tudi take, ki so označeni kot posebej občutljivi, ker lahko ogrozijo nacionalno varnost ZDA. Še vedno ni jasno, za kakšne dokumente natančno gre.