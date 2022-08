Trump v preiskavi zaradi oviranja pravosodja in kršenja protivohunske zakonodaje

Washington, 12. avgusta - Objavljeni nalog za preiskavo in seznam predmetov, ki jih je ameriški FBI zaplenil na Trumpovem posestvu Mar a Lago, kažeta, da je nekdanji predsednik ZDA v preiskavi zaradi oviranja pravosodja in kršenja protivohunske zakonodaje. Mediji so pred tem navajali, da je Trump iz Bele hiše odnesel dokumente o jedrskem orožju.