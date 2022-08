Igralka Anne Heche po prometni nesreči umrla

z dodatnimi podrobnostmi, izjavami po vsej vesti

New York, 12. avgusta - Igralka Anne Heche je po hudi prometni nesreči umrla, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočila njena tiskovna predstavnica Holly Baird. Hecheva je v nesreči utrpela hude opekline in je bila v komi, pri življenju so jo ohranjali aparati.