V strelskem pohodu v Črni gori 11 mrtvih

Cetinje, 12. avgusta - Na Cetinju v Črni gori je v strelskem pohodu moškega, ki naj bi ga domnevno sprožil družinski prepir, danes umrlo 11 ljudi, še šest pa je ranjenih. Po poročanju črnogorskih medijev je do streljanja prišlo okoli 16. ure, napadalca pa je policija ubila. Med ranjenimi so tudi mladoletne osebe in policist, poročajo regionalni mediji.