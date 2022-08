UNHCR: V Sredozemlju letos umrlo ali izginilo 1200 migrantov

Atene, 12. avgusta - Število migrantov, ki so utonili ali so pogrešani v Sredozemlju, se je v prvi polovici leta povečalo na 1200, so danes sporočili iz visokega komisariata urada ZN za begunce (UNHCR). Od srede še vedno pogrešajo več deset ljudi, potem ko je v Egejskem morju v bližini grškega otoka Rodos potonil 15-metrski čoln s približno 80 migranti na krovu.