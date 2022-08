Pred nami eden prometno bolj obremenjenih vikendov

Ljubljana, 13. avgusta - Podaljšan konec tedna zaradi ponedeljkovega praznika bo eden bolj prometno obremenjenih, opozarja prometno-informacijski center. Močno povečan in tudi upočasnjen promet z zastoji je pričakovati na posameznih odsekih avtocest in hitrih cest ter mejnih prehodih in ostalih cestah. Voznike pozivajo k strpni vožnji in upoštevanju prometnih pravil.