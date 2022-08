Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 12. avgusta - Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na zahodu. V vzhodni Sloveniji ni izključena kakšna kaplja dežja. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, na Primorskem bo ob šibki burji povečini suho, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V nedeljo bo povečini sončno, več zmerne oblačnosti bo lahko na severovzhodu, kjer ni izključena kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva sončno in vroče, popoldne pa se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodnimi Alpami in severnim Sredozemljem se v višinah zadržuje jedro hladnega zraka. Z vzhodnikom k nam priteka nekoliko bolj vlažen in v višinah precej hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo deloma sončno s krajevnimi plohami in nevihtami. V soboto bo v krajih zahodno od nas večinoma sončno. Drugod bo več spremenljive in zmerne oblačnosti. Največja verjetnost za plohe in nevihte je v krajih južno od nas.