V reki Odri po množičnem poginu rib odkrili živo srebro, Poljska napovedala preiskave

Berlin/Varšava, 12. avgusta - V reki Odri, ki teče vzdolž dela nemško-poljske meje, so odkrili več tisoč mrtvih rib. Nemške oblasti so prebivalce opozorile, naj se njihovi hišni ljubljenčki in živina ne dotikajo vode, saj so vzorci pokazali znatno onesnaženje z živim srebrom. Poljski premier Mateusz Morawiecki pa je že napovedal preiskave.