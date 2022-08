S pogorišča na Krasu odstranili približno 2000 kubičnih metrov lesa

Kostanjevica na Krasu, 12. avgusta - Slovenski državni gozdovi so s pogorišča na Krasu do sedaj odstranili približno 2000 kubičnih metrov lesa. Prek javnega razpisa so pridobili tudi zunanja izvajalca del. Tako bodo lahko do 20. avgusta, ko se izteče rok Uprave za zaščito in reševanje, odstranili še preostalo lesno biomaso. Skupno gre za 5000 kubičnih metrov biomase.