Naslednje leto v načrtu gradnja mostu Jama-Prebačevo

Kranj/Šenčur, 15. avgusta - Mestna občina Kranj in Občina Šenčur sta prejšnji teden prejeli pravnomočno gradbeno dovoljenje za postavitev mostu za pešce in kolesarje čez kanjon Save med naseljema Jama in Prebačevo. 1,5 milijona evrov vreden projekt naj bi začeli uresničevati naslednje leto. Z njim bodo uslišali dolgoletno željo domačinov po krajši povezavi med bregovoma.