Amsterdamsko letališče napovedalo plačilo odškodnin

Amsterdam, 12. avgusta - Amsterdamsko letališče Schipol bo potnikom, ki so od 23. aprila do 11. avgusta zaradi dolgih čakalnih vrst na letališču zamudili svoje lete, izplačalo odškodnine. Ob tem bodo vsaj do oktobra še naprej omejevali število potnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.