V več delih Anglije uradno razglasili sušo

London, 12. avgusta - Britanska vlada je danes uradno razglasila sušo v več delih Anglije, kjer je v zadnjih mesecih padlo rekordno malo padavin, temperature pa so bile rekordno visoke. Pristojne službe so prebivalce pozvale k ekonomični porabi vode in obenem zagotovile, da osnovna oskrba z vodo ni ogrožena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.