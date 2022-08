Metallica, Mariah Carey in Maneskin na newyorškem Global Citizen koncertu

New York, 14. avgusta - Metallica, Mariah Carey in Jonas Brothers bodo med izvajalci, ki bodo nastopili v newyorškem Central Parku na letošnjem Global Citizen koncertu. Na odru se jim bodo pridružili še Rosalia, Charlie Puth, Maneskin in Mickey Guyton. Namen koncerta je med drugim podpora mednarodni pomoči pri izkoreninjenju skrajne revščine po svetu.