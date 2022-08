Koper, 12. avgusta - Policisti so v četrtek ob 16. uri pri Ilirski Bistrici proti Kozini ustavili 50-letnega voznika motorja, sicer hrvaškega državljana. V postopku so ugotovili, da prevaža turškega državljana, ki je prišel v Slovenijo nezakonito. Postopki še potekajo, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.