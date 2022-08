Za energetsko sanacijo Dijaškega doma Vič v Ljubljani skoraj 1,4 milijona evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 12. avgusta - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 1,4 milijona evrov evropskih sredstev za energetsko sanacijo Dijaškega doma Vič v Ljubljani. V domu bodo izvedli ukrepe za celovito energetsko sanacijo in vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja stavbe. Dela bodo izvedli na objektu dijaškega doma in stare uprave.