Na vojaških streliščih ob uporabi oborožitve večjih kalibrov vedno prisotna gasilska straža

Ilirska Bistrica, 12. avgusta - Na vojaških streliščih in vadiščih je ob uporabi oborožitve večjih kalibrov vedno prisotna gasilska straža, so pojasnili v Slovenski vojski (SV). Gasilska straža je bila na strelišču Bač prisotna tudi v sredo, ko so pripadniki enote za specialno delovanje tam izvedli streljanje, pri tem niso uporabljali traserjev in zažigalnih nabojev.