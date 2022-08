V Črni na Koroškem 40. Maraton kralja Matjaža

Črna na Koroškem, 13. avgusta - Teden dni po uspešno izvedenem tekmovanju v gorskem teku K24 Ultra trail bo Črna na Koroškem popoldne vnovič v znamenju teka. Organizirajo namreč 40. Maraton kralja Matjaža - memorial Mirana Časa. Do petka se je za sodelovanje v teku na različne razdalje prijavilo okoli 50 tekačev, prijave pa so na prireditvenem prostoru možne še danes do 16. ure.