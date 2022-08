V BiH začetek gradnje 300 milijonov evrov vredne avtoceste

Banjaluka, 12. avgusta - V Republiki Srbski bodo septembra začeli gradnjo avtoceste med Banjaluko in Prijedorom, vredne 297 milijonov evrov in dolge 42 kilometrov. Vključevala bo devet mostov, 23 nadvozov, deset viaduktov, en prehod za živali in po eno počivališče na vsaki strani ceste, piše bosanska izdaja hrvaškega časnika Večernji list.