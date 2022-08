V požaru pri Šoštanju poginilo 60 piščancev

Celje, 12. avgusta - V nočnem požaru v naselju Florjan v občini Šoštanj je bil povsem uničen manjši pomožni objekt, poginilo pa je tudi 60 piščancev. Gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Topolšica in Šoštanj so požar omejili in pogasili, sporočajo uprave za zaščito in reševanje ministrstva za obrambo.