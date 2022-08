Južnokorejski predsednik pomilostil dediča Samsunga.

Seul, 12. avgusta - Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je danes pomilostil dediča južnokorejskega imperija Samsung Lee Jae-yonga, ki so ga januarja lani zaradi podkupovanja in poneverbe obsodili na dve leti in pol zapora, avgusta lani pa pogojno izpustili iz zapora. S tem zanj ne velja več prepoved ponovnega delovanja v gospodarstvu.