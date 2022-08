Za direktorja AVK štiri prijave

Ljubljana, 12. avgusta - Na razpis za direktorja Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) so prispele štiri prijave, so povedali na agenciji. Več informacij niso podali. "Postopek javnega natečaja za izbor direktorja je v teku in do zaključka postopka ni možno podati informacij," so navedli. AVK trenutno vodi Andrej Matvoz.