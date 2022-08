V Rimu iz porušenega predora reševali ujetega bančnega roparja

Rim, 12. avgusta - Načrti četverice, ki je naklepala rop banke v Rimu, so splavali po vodi, ko se je pri izkopavanju porušil predor, preko katerega so nameravali izvesti roparski podvig. Na pomoč so jim morali priskočiti celo gasilci, saj je eden od njih ostal ujet v ruševinah. Rešili so ga po več urah in prepeljali v bolnišnico.