V Srbiji pridržali rektorja in dekana zaradi malverzacij pri izdaji diplom

Kragujevac, 12. avgusta - V Srbiji so pridržali nekdanjega rektorja univerze v Kragujevcu Nebojšo Arsenijevića in nekdanjega dekana tamkajšnje medicinske fakultete Predraga Čanovića zaradi suma malverzacij pri vpisih in izdaji diplom ter drugih kaznivih dejanj, je razkril srbski časnik Blic. Pri tem naj bi nezakonito zaslužila več milijonov srbskih dinarjev.