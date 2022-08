Ta konec tedna osrednje prireditve 50. praznika terana in pršuta na Krasu

Dutovlje, 13. avgusta - Na Krasu se danes in v nedeljo odvija vrhunec letošnjega jubilejnega 50. praznika terana in pršuta. Prireditev se odvija med 8. julijem in 31. avgustom, danes bodo kronanje nove kraljice terana spremljali številni dogodki, v nedeljo pa se bo odvila tradicionalna nedeljska povorka s ciljem v Dutovljah.